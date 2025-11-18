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Meerut News Today Live: मेरठ और आसपास की ताजा और अहम खबरें, पढ़ें 24 अक्टूबर को आपके शहर में क्या हुआ

Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
लाइव स्टोरी डेस्क
Live Story Desk लाइव स्टोरी डेस्क
Updated Sat, 24 Oct 2026 01:00 AM IST
खास बातें

उत्तर प्रदेश के मेरठ से जुड़ी आज - 24-10-2026 - की मुख्य और ताजा खबरें जानने के लिए हमारे लाइव ब्लॉग से जुड़े रहें। इस ब्लॉग के जरिए आपको शहर और उसके आस-पास की बड़ी खबरों के अलावा अलग-अलग स्थानों पर होने वाले घटनाक्रमों के बारे में भी जानने को मिलेगा, तो जुड़े रहिए अमर उजाला के साथ।

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Meerut News Live Updates: Latest Breaking Meerut Crime, Shiksha, Politics, Sports News Today in Hindi

लाइव अपडेट

12:58 AM, 24-Oct-2026

Saharanpur News: अंजली की कठपुतली से शिक्षण की कठिनाई होगी आसान

Anjali’s puppet will make teaching less difficult. और पढ़ें
12:55 AM, 24-Oct-2026

Saharanpur News: खराब हुई सहारनपुर की हवा, वायु गुणवत्ता सूचकांक 160 पर पहुंचा

Air quality in Saharanpur deteriorates; Air Quality Index reaches 160 और पढ़ें
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12:53 AM, 24-Oct-2026

Shamli News: वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में शामली से दिल्ली जाएंगे एक हजार कार्यकर्ता

One thousand party workers will head to Delhi for the 'Save the Vote, Save the Nation' rally.
वोट बचाओ, देश बचाओ रैली में शामली से दिल्ली जाएंगे एक हजार कार्यकर्ता और पढ़ें
12:53 AM, 24-Oct-2026

Saharanpur News: 70 करोड़ के नकली सिक्के के मामले में एक आरोपी बिहार से दबोचा

One accused arrested from Bihar in connection with a case involving ₹70 crore worth of counterfeit coins और पढ़ें
12:51 AM, 24-Oct-2026

Saharanpur News: मतपेटियों में बंद हुआ प्रत्याशियों का भाग्य, 11,741 मतदाताओं ने किया मताधिकार का उपयोग

The fate of the candidates has been sealed in the ballot boxes; 11,741 voters exercised their right to vote.
The fate of the candidates has been sealed in the ballot boxes; 11,741 voters exercised their right to vote. और पढ़ें
12:51 AM, 24-Oct-2026

Shamli News: मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए आज लगेगा विशेष शिविर

विधानसभा मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने और त्रुटियों में सुधार के लिए शनिवार 24 अक्तूबर को विशेष अभियान चलाया जाएगा। और पढ़ें
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12:49 AM, 24-Oct-2026

Shamli News: भाकियू ने एसआईआर रद्द करने और मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग की

भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने किसानों के विरोध मार्च के तहत कलक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। और पढ़ें
12:49 AM, 24-Oct-2026

Saharanpur News: अराजक तत्वों ने की आंबेडकर प्रतिमा क्षतिग्रस्त, आक्रोश

The franchisee vandalized an Ambedkar statue and installed a sculpted statue in its place.
The franchisee vandalized an Ambedkar statue and installed a sculpted statue in its place. और पढ़ें
12:48 AM, 24-Oct-2026

Meerut News: तेज रफ्तार कार पलटी, कई बार खाई कलाबाजी, चालक घायल

Speeding car overturns somersaults multiple times और पढ़ें
12:46 AM, 24-Oct-2026

Shamli News: दिवाली पर बिकेंगे सिर्फ ग्रीन पटाखे

दिल्ली-एनसीआर में शामिल जनपद शामली में दिवाली पर ग्रीन पटाखे जलाए जाएंगे। और पढ़ें
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