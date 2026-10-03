Meerut News: बिग डैडी क्लब ने मेरठ ब्लास्टर को हराया
मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:10 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 08:10 PM IST
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मेरठ। घाट रोड स्थित पंचवटी क्रिकेट मैदान पर चल रहे चौथे लेजेंड्स कप में शनिवार को बिग डैडी क्लब व मेरठ ब्लास्टर क्लब के बीच मैच हुआ। इसमें बिग डैडी क्लब की टीम ने मैच जीता। मेरठ ब्लास्टर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 24 ओवर में सभी विकेट खोकर बिग डैडी क्लब को 157 रनों का लक्ष्य दिया। इसमें आकाश ने 41 रन बनाए। गेंदबाज धर्मेंद्र व कुंवर ने तीन-तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी बिग डैडी क्लब की टीम ने 12.2 ओवर में दो विकेट खोकर 157 रन बनाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। इसमें पिंटू पांचली ने 74 रन बनाए। कोच उमेश कुमार ने उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच पुरस्कार देकर सम्मानित किया। संवाद
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