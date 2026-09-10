Meerut News: श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के लिए हस्तिनापुर में भूमि पूजन

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हस्तिनापुर। श्री गणेश चतुर्थी महोत्सव के आयोजन को लेकर बृहस्पतिवार को कस्बे श्री रामलीला मैदान में भूमि पूजन किया गया। जो बृहस्पतिवार से शुरू होकर 26 सितंबर तक मूर्ति विसर्जन होने तक आयोजित होगा। भारतीय पांडव सेना के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने रामलीला मैदान में विधि-विधान से भूमि पूजन कर मेले के सफल आयोजन की गणपति बप्पा से कामना की।भूमि पूजन के दौरान भारतीय पांडव सेना के अध्यक्ष रणधीर उपाध्याय ने कहा कि श्री गणेश चतुर्थी का पर्व श्रद्धा और आस्था का प्रतीक है। आयोजन को लेकर आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। उन्होंने कहा कि आयोजित मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।कार्यकारिणी अध्यक्ष ओमवीर भड़ाना ने कहा कि धार्मिक आयोजन आपसी भाईचारे और सद्भाव का संदेश देते हैं। आयोजन को सफल बनाने के लिए कार्यकर्ताओं को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी। भूमि पूजन के बाद मेले की तैयारियों को गति देने पर चर्चा की गई। इस दौरान संघ कार्यकर्ता विष्णु कश्यप, रवि, पंकज फौजी, नीरू रहेजा समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।