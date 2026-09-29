Meerut News: मवाना में खाटू श्याम कथा के छठे दिन भीष्म प्रतिज्ञा और द्वारिकाधीश लीला
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:38 PM IST
Updated Tue, 29 Sep 2026 08:38 PM IST
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मवाना। भक्ति प्रकृति सेवा संस्थान द्वारा आयोजित श्री खाटू श्याम कथा महोत्सव का छठा दिवस मवाना में मनाया गया। हरिद्वार के मोहन गोकुलधाम के पीठाधीश्वर गुरुदेव कृष्णा संजय महाराज के सान्निध्य में भक्ति और ज्ञान का संगम हुआ।
कथा व्यास ने महाभारत के गंगापुत्र भीष्म पितामह के त्याग, ब्रह्मचर्य और धर्मनिष्ठा का वर्णन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश की लीलाओं और वीर बर्बरीक के तीन बाणों का रहस्य भी बताया गया। गुरुदेव ने हस्तिनापुर को भारत की धर्मभूमि बताते हुए इसकी विरासत संजोने का आह्वान किया। छठे दिन बाबा श्याम को छप्पन भोग अर्पित किया गया, जिसकी सेवा मुख्त्यार सिंह हलवाई ने की। इसके बाद फूलों की होली में श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया।
यजमान महेश आर्य, कृष्णा आर्य, ज्ञानेंद्र, सीमा, सावित्री, सुशीला गोयल और होमब्रेड सहित कई श्रद्धालुओं ने पूजन में सहभागिता की। खाटू श्याम सुधा ज्ञान परीक्षा के विजेताओं का सम्मान 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे कथा स्थल पर होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने सभी मवाना वासियों को प्रसाद ग्रहण करने का निमंत्रण दिया है।
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कथा व्यास ने महाभारत के गंगापुत्र भीष्म पितामह के त्याग, ब्रह्मचर्य और धर्मनिष्ठा का वर्णन किया। उन्होंने श्रद्धालुओं को कर्तव्य मार्ग पर चलने की प्रेरणा दी। भगवान श्रीकृष्ण द्वारिकाधीश की लीलाओं और वीर बर्बरीक के तीन बाणों का रहस्य भी बताया गया। गुरुदेव ने हस्तिनापुर को भारत की धर्मभूमि बताते हुए इसकी विरासत संजोने का आह्वान किया। छठे दिन बाबा श्याम को छप्पन भोग अर्पित किया गया, जिसकी सेवा मुख्त्यार सिंह हलवाई ने की। इसके बाद फूलों की होली में श्रद्धालुओं ने आनंद लिया। नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कौशिक ने गुरुदेव से आशीर्वाद लिया।
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यजमान महेश आर्य, कृष्णा आर्य, ज्ञानेंद्र, सीमा, सावित्री, सुशीला गोयल और होमब्रेड सहित कई श्रद्धालुओं ने पूजन में सहभागिता की। खाटू श्याम सुधा ज्ञान परीक्षा के विजेताओं का सम्मान 30 सितंबर को प्रातः 10 बजे कथा स्थल पर होगा। इसके बाद दोपहर 1 बजे से भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा। आयोजकों ने सभी मवाना वासियों को प्रसाद ग्रहण करने का निमंत्रण दिया है।
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