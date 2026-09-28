Meerut News: फैक्टरी में मजदूर की मौत पर भीम आर्मी का प्रदर्शन
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:37 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 08:37 PM IST
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- पीड़ित परिवार को फैक्टरी मालिक से दिलाया मुआवजा
फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। रविवार को मसूरी गांव स्थित प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्टरी में करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन नागेंद्र यादव की मौत हो गई थी। इसे लेकर सोमवार को भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष चतर सिंह जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ फैक्टरी पहुंचकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने नागेंद्र के परिजनों के साथ फैक्टरी मालिकों के साथ वार्ता की और पीड़ित परिवार को 22 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलवाई। इसके अलावा उन्होंने फैक्टरी संचालकों की ओर से पीड़ित परिवार को प्रतिमाह 12 हजार रुपये पालन पोषण के लिए दिलाए जाने का आश्वासन भी दिलवाया।
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। रविवार को मसूरी गांव स्थित प्लास्टिक का दाना बनाने वाली फैक्टरी में करंट लगने से इलेक्ट्रीशियन नागेंद्र यादव की मौत हो गई थी। इसे लेकर सोमवार को भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष चतर सिंह जाटव ने कार्यकर्ताओं के साथ फैक्टरी पहुंचकर प्रदर्शन किया।
उन्होंने नागेंद्र के परिजनों के साथ फैक्टरी मालिकों के साथ वार्ता की और पीड़ित परिवार को 22 लाख रुपये की मुआवजा राशि दिलवाई। इसके अलावा उन्होंने फैक्टरी संचालकों की ओर से पीड़ित परिवार को प्रतिमाह 12 हजार रुपये पालन पोषण के लिए दिलाए जाने का आश्वासन भी दिलवाया।
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