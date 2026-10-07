Meerut News: महारास, कंस वध और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुन भावविभोर हुए श्रद्धालु
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
Updated Wed, 07 Oct 2026 09:29 PM IST
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मेरठ।
पुराने शहर में नारायण सत्संग भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन आचार्य बृज किशोर तिवारी ने महारास, कंस वध, उद्धव मिलन और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और ब्रज की गोपियों के प्रेम को महारास कहा गया है। कथा व्यास ने रुक्मणी विवाह प्रसंग में बताया कि भगवान श्रीकृष्ण को मन ही मन पति मान लिया था। कथा के बाद भागवत आरती मदनलाल वर्मा एवं विशाल अग्रवाल के परिवार ने की। इस अवसर पर अमित वर्मा, संगीता अग्रवाल, नीलम, शिल्पी, सीमा, राकेश गौड़, दीपा गौड़, संजीव मित्तल रहे।
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पुराने शहर में नारायण सत्संग भवन में चल रही श्रीमद्भागवत कथा के छठे दिन आचार्य बृज किशोर तिवारी ने महारास, कंस वध, उद्धव मिलन और रुक्मणी विवाह का प्रसंग सुनाया। उन्होंने कहा कि भगवान श्रीकृष्ण और ब्रज की गोपियों के प्रेम को महारास कहा गया है। कथा व्यास ने रुक्मणी विवाह प्रसंग में बताया कि भगवान श्रीकृष्ण को मन ही मन पति मान लिया था। कथा के बाद भागवत आरती मदनलाल वर्मा एवं विशाल अग्रवाल के परिवार ने की। इस अवसर पर अमित वर्मा, संगीता अग्रवाल, नीलम, शिल्पी, सीमा, राकेश गौड़, दीपा गौड़, संजीव मित्तल रहे।