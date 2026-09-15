फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Be cautious when shopping online; make sure to check the bill and the return policy.

Meerut News: ऑनलाइन खरीदारी में सतर्क रहें, बिल और रिटर्न पॉलिसी जरूर जांचें

Tue, 15 Sep 2026 05:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 05:24 PM IST
विज्ञापन
Be cautious when shopping online; make sure to check the bill and the return policy.
- मेरठ कॉलेज में उपभोक्ता जागरूकता एवं सुरक्षा पर हुआ सेमिनार
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। डिजिटल दौर में ऑनलाइन खरीदारी के बढ़ते चलन के बीच उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहना जरूरी है। खरीदारी से पहले उत्पाद की गुणवत्ता, कीमत, विक्रेता की जानकारी और रिटर्न पॉलिसी की जांच करने के साथ बिल या रसीद को सुरक्षित रखना चाहिए।
ये बातें मंगलवार को मेरठ कॉलेज के वाणिज्य संकाय में आयोजित उपभोक्ता जागरूकता एवं उपभोक्ता सुरक्षा विषयक सेमिनार में मुख्य वक्ता प्रो. एसकेएस यादव ने कहीं। प्रो. यादव ने ऑनलाइन और ऑफलाइन खरीदारी के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उपभोक्ता को उत्पाद की गुणवत्ता, एमआरपी, बिल, वारंटी-गारंटी और रिटर्न-रिफंड की शर्तों को ध्यान से देखना चाहिए। भ्रामक विज्ञापनों से भी सावधान रहने की जरूरत है।
विज्ञापन

उन्होंने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम-2019 के तहत मिलने वाले अधिकारों और कानूनी संरक्षण की जानकारी दी। बताया कि दोषपूर्ण वस्तु, सेवा में कमी, अनुचित व्यापार व्यवहार या भ्रामक विज्ञापन से नुकसान होने पर उपभोक्ता निर्धारित प्रक्रिया के तहत शिकायत कर क्षतिपूर्ति की मांग कर सकता है। शोधार्थी समरीन खान ने उपभोक्ताओं के सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में बताया। बीकॉम के छात्र वाशु और अभय ने भी उपभोक्ताओं की समस्याओं और खरीदारी के दौरान होने वाली परेशानियों का जिक्र किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed