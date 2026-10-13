फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Barged into the house, assaulted a mother and her daughters, and threatened to throw acid.

Meerut News: घर में घुसकर मां-बेटियों से की मारपीट, तेजाब डालने की धमकी

Tue, 13 Oct 2026 06:48 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:48 PM IST
विज्ञापन
Barged into the house, assaulted a mother and her daughters, and threatened to throw acid.
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। कस्बे के मोहल्ला कल्याण सिंह बाईपास निवासी शबनम ने पुलिस को तहरीर दी है। उन्होंने पड़ोस में रहने वाले मंगलामुखी और उनके साथियों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। शबनम के अनुसार, 12 अक्तूबर की रात करीब 9.30 बजे यह घटना हुई। रंजिश के चलते मंगलामुखी और 4-5 अज्ञात युवक उनके घर में घुस आए। आरोपियों ने गाली-गलौज करते हुए घर में तोड़ फोड़ की। विरोध करने पर शबनम और उनकी दो बेटियों के साथ मारपीट भी की गई। शोर सुनकर लोग एकत्र हुए तो आरोपियों ने उनसे भी अभद्रता की। पुलिस के पहुंचने पर आरोपी फरार हो गए। जाते-जाते उन्होंने तेजाब डालकर चेहरा बिगाड़ने की धमकी दी। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि तहरीर मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
------------


विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed