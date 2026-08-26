बागपत: देवी मूर्ति खंडित करने व गाय की पेंटिंग पर कालिख पोतने का आरोप, विरोध पर परिवार से मारपीट, दो पर मुकदमा

मूर्ति खंडित करने और पेंटिंग पर कालिख पोतने का आरोप

पूजा का आरोप है कि 20 अगस्त को पड़ोस के सुलेमान ने अपने बेटे नूरमोहम्मद के साथ मिलकर घर के बाहर रखी देवी की मूर्ति खंडित कर दी और गाय की पेंटिंग पर कालिख पोत दी। विरोध करने पर दोनों ने कथित तौर पर घर में घुसकर परिजनों के साथ मारपीट की।



बेटी को पीटने और अपहरण के प्रयास का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि आरोपियों ने उसकी बेटी जानवी के साथ मारपीट की और उसे जबरन ले जाने का प्रयास किया। उन्होंने धर्म परिवर्तन करने का दबाव भी बनाया। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे तो दोनों आरोपी वहां से भाग गए।



पुलिस ने दर्ज की प्राथमिकी, जांच जारी

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने सुलेमान और नूरमोहम्मद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। जांच अधिकारी मनोज कुमार चहल ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।