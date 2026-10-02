Meerut News: पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई, सुपोषित बच्चों को मिला सम्मान
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:01 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 08:01 PM IST
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बहसूमा। रामराज के फिरोजपुर में बाल विकास परियोजना के तत्वावधान में शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत गोद भराई एवं सम्मान समारोह में पांच गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म निभाकर उन्हें गर्भावस्था के दौरान पौष्टिक आहार और नियमित स्वास्थ्य देखभाल के प्रति जागरुक किया गया।
कुपोषण से उबरकर सुपोषित श्रेणी में पहुंचे बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी और फल भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि सीडीपीओ अनिता शर्मा और ग्राम सचिव विनीत राणा ने बच्चों को उपहार वितरित किए। सीडीपीओ ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण संबंधी जागरूकता बेहद जरूरी है। कुपोषण पर प्रभावी रोक के लिए परिवार और समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान अनीता, सुमन लता, संतोष शर्मा, मीरा, मंजू रानी, राजेश और शकुंतला रही।
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कुपोषण से उबरकर सुपोषित श्रेणी में पहुंचे बच्चों को उपहार देकर सम्मानित किया गया। उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को साड़ी और फल भेंटकर उनका उत्साहवर्धन किया गया। मुख्य अतिथि सीडीपीओ अनिता शर्मा और ग्राम सचिव विनीत राणा ने बच्चों को उपहार वितरित किए। सीडीपीओ ने कहा कि गर्भवती महिलाओं और बच्चों के स्वस्थ भविष्य के लिए पोषण संबंधी जागरूकता बेहद जरूरी है। कुपोषण पर प्रभावी रोक के लिए परिवार और समाज की सामूहिक भागीदारी आवश्यक है। इस दौरान अनीता, सुमन लता, संतोष शर्मा, मीरा, मंजू रानी, राजेश और शकुंतला रही।
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