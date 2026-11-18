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मेरठ। पांडव नगर स्थित केएल निष्ठा शतरंज एकेडमी में जिला शतरंज संघ की ओर से एक दिवसीय जिला स्तरीय महिला शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में डीएमआई की आव्या मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन कर प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता में 50 से अधिक महिला खिलाड़ियों ने प्रतिभाग कर अपनी बुद्धि का प्रमाण दिया। प्रतियोगिता में डीएमआई की आव्या मिश्रा ने पहला, दर्शन एकेडमी की निष्ठा त्यागी ने दूसरा, सेंट पैट्रिक्स की अंशिका ने तीसरा, ब्रेंज एजु. वर्ल्ड की आरिनी देवाशीष ने चौथा और आरजी की शुभी शर्मा ने पांचवां स्थान प्राप्त किया।प्रतियोगिता में इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर ही खिलाड़ियों का चयन 21 से झांसी में होने वाली प्रदेश स्तरीय महिला शतरंज प्रतियोगिता के लिए किया गया। इनमें प्रथम चार आव्या मिश्रा, निष्ठा त्यागी, अंशिका और आरिनी देवाशीष का चयन प्रतियोगिता के लिए हुआ। प्रतियोगिता में सीनियर महिला में आरजी डिग्री कॉलेज की भारती और कनक गौतम को विशेष पुरस्कार दिया गया।अंडर 16 में सोफिया की हीरल बालियान, अंडर 13 में सोफिया की एशनी जैन, सेंट फ्रांसिस की अनिका दयाल और अंडर 10 में डीएमए की आरोही मित्तल को भी विशेष पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर कार्यकारी सचिव जिला शतरंज संघ विवेक त्यागी, कोषाध्यक्ष प्रीति त्यागी, शोभित जैन, अंजुल शर्मा आदि ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।