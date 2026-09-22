Meerut News: कोतवाली में महिला की हत्या का प्रयास
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:36 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 09:36 PM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। कोतवाली के कोयले वाली निवासी एक महिला पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
कोतवाली निवासी मन्तशा पत्नी वसीम ने बताया कि सोमवार रात 10.45 बजे वह किसी काम से बाजार जा रही थी। जब वह घर से थोड़ा दूर पहुंची उसके पति वसीम, शहजाद और नाजिमा ने उसे रोक लिया और मारपीट की। उसका गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। इसमें मन्तशा को चोट लगी है।
आरोप है कि पहले भी तीनों आरोपी उस पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। महिला को प्यारे लाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्तशा की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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मेरठ। कोतवाली के कोयले वाली निवासी एक महिला पर पुरानी रंजिश के चलते हमला किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। कोतवाली थाने में आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रही है।
कोतवाली निवासी मन्तशा पत्नी वसीम ने बताया कि सोमवार रात 10.45 बजे वह किसी काम से बाजार जा रही थी। जब वह घर से थोड़ा दूर पहुंची उसके पति वसीम, शहजाद और नाजिमा ने उसे रोक लिया और मारपीट की। उसका गला दबाकर हत्या का प्रयास किया। शोर मचाने पर आरोपी भाग गए। इसमें मन्तशा को चोट लगी है।
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आरोप है कि पहले भी तीनों आरोपी उस पर जानलेवा हमला कर चुके हैं। सूचना पर डायल 112 मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जांच की। महिला को प्यारे लाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मन्तशा की तहरीर पर तीनों आरोपियों के खिलाफ कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एसपी सिटी विनायक गोपाल भोसले ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है। जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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