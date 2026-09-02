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मेरठ एथलेटिक्स सीरीज-15 में न टूटा राष्ट्रीय रिकॉर्ड, महिला हैमर थ्रो में अनुष्का यादव सिर्फ 33 सेंमी से चूकीं

Wed, 02 Sep 2026 05:36 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Wed, 02 Sep 2026 05:36 PM IST
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Athletics Series-15 in Meerut Sees Close Contests, but No New National Record
खेल प्रतियोगिताएं - फोटो : अमर उजाला

मेरठ के कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में चल रही एथलेटिक्स सीरीज-15 के विभिन्न फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिला। कई स्पर्धाओं में विजेताओं ने शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन उपलब्ध राष्ट्रीय रिकॉर्ड के मुकाबले किसी भी स्पर्धा में नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ।

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महिला हैमर थ्रो में रिकॉर्ड के सबसे करीब पहुंचीं अनुष्का
महिला हैमर थ्रो में उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने 64.92 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के सबसे करीब रहा। महिला हैमर थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 65.25 मीटर है। अनुष्का रिकॉर्ड से महज 33 सेंटीमीटर पीछे रह गईं। इस स्पर्धा में राजस्थान की नेहा स्वामी 52.22 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा की पूनम जाखड़ 48.47 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।
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पुरुष हैमर थ्रो में निर्भय चौधरी विजेता
पुरुष हैमर थ्रो में दिल्ली के निर्भय चौधरी ने 66.47 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के मुकुल 62.54 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा के अमित पुंडीर 62.36 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पुरुष हैमर थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 70.73 मीटर है। इस तरह निर्भय चौधरी रिकॉर्ड से 4.26 मीटर पीछे रहे।

स्प्रिंट में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड से रहा अंतर
महिला 200 मीटर में रिलायंस की हरिता भद्रा ने 23.36 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक की निमेषा सिद्धि 24.67 सेकंड के साथ दूसरे और जेएसडब्ल्यू की प्रिया हब्बथानहल 24.78 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। महिला 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 22.82 सेकंड है। हरिता रिकॉर्ड से 0.54 सेकंड पीछे रहीं।

पुरुष 200 मीटर में राजस्थान के अदेष गरसा ने 21.39 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया। एयर फोर्स के मिजो चाको कुरियन 21.41 सेकंड के साथ दूसरे और रिलायंस के रुचित मोरी 21.50 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पुरुष 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.32 सेकंड है।

800 मीटर में अखिल और तन्वी ने जीते स्वर्ण
पुरुष 800 मीटर में नौसेना के अखिल के. ए. ने 1:51.31 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। सेना के वीरेंद्र 1:51.84 और दिल्ली के अमन ओझा 1:51.92 के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1:44.93 है।

महिला 800 मीटर में उत्तर प्रदेश की तन्वी मलिक ने 2:12.16 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की प्रांजल विनोद बच्च 2:13.08 और पंजाब की गुग कौर 2:13.76 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1:59.17 है।

हर्डल्स स्पर्धाओं में भी नहीं टूटा रिकॉर्ड
पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में रिलायंस के संदीप विनोदकुमार 14.40 सेकंड के साथ विजेता रहे। नेवी के सचिन बीनू 14.42 और हरियाणा के शिवदर्शन 14.93 सेकंड के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.27 सेकंड है।

महिला 100 मीटर हर्डल्स में जेएसडब्ल्यू की अंजलि सी. ने 13.36 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। उनकी टीम की प्रांजलि दिलीप पाटिल 13.91 और महाराष्ट्र की अलीजा मुल्ला 14.43 सेकंड के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.78 सेकंड है।

महिला शॉट पुट और हाई जंप में भी कड़ा मुकाबला
महिला शॉट पुट में ऑल इंडिया पुलिस की राखी सांगवान ने 13.94 मीटर के प्रदर्शन के साथ पहला स्थान हासिल किया। उत्तर प्रदेश की शिखा पवार 13.10 मीटर और हरियाणा की तमन्ना 12.57 मीटर के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 18.41 मीटर है।

महिला हाई जंप में पंजाब की रिम्पल कौर और पश्चिम बंगाल की समाप्ति घोष ने 1.64-1.64 मीटर की छलांग लगाकर शीर्ष स्थान साझा किया। महाराष्ट्र की साक्षी पारित 1.55 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1.93 मीटर है।

लॉन्ग जंप में अंकिता चौधरी रहीं अव्वल
महिला लॉन्ग जंप में दिल्ली की अंकिता चौधरी ने 5.73 मीटर की छलांग के साथ स्वर्ण पदक जीता। दिल्ली की ही दीप्ति 5.72 मीटर के साथ दूसरे और केरल की शिवप्रिया ईएस 5.58 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। इस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 6.88 मीटर है।

राष्ट्रीय रिकॉर्ड की दौड़ में महिला हैमर थ्रो सबसे आगे
एथलेटिक्स सीरीज-15 के फाइनल मुकाबलों में खिलाड़ियों के बीच कई स्पर्धाओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। हालांकि कोई नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड नहीं बना। उपलब्ध परिणामों में महिला हैमर थ्रो की अनुष्का यादव राष्ट्रीय रिकॉर्ड के सबसे करीब रहीं। उनका 64.92 मीटर का प्रदर्शन 65.25 मीटर के राष्ट्रीय रिकॉर्ड से सिर्फ 33 सेंटीमीटर कम रहा।

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