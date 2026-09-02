मेरठ एथलेटिक्स सीरीज-15 में न टूटा राष्ट्रीय रिकॉर्ड, महिला हैमर थ्रो में अनुष्का यादव सिर्फ 33 सेंमी से चूकीं

महिला हैमर थ्रो में उत्तर प्रदेश की अनुष्का यादव ने 64.92 मीटर का थ्रो कर स्वर्ण पदक जीता। उनका प्रदर्शन इस प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड के सबसे करीब रहा। महिला हैमर थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 65.25 मीटर है। अनुष्का रिकॉर्ड से महज 33 सेंटीमीटर पीछे रह गईं। इस स्पर्धा में राजस्थान की नेहा स्वामी 52.22 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा की पूनम जाखड़ 48.47 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहीं।

पुरुष हैमर थ्रो में निर्भय चौधरी विजेता पुरुष हैमर थ्रो में दिल्ली के निर्भय चौधरी ने 66.47 मीटर के थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। मध्य प्रदेश के मुकुल 62.54 मीटर के साथ दूसरे और हरियाणा के अमित पुंडीर 62.36 मीटर के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पुरुष हैमर थ्रो का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 70.73 मीटर है। इस तरह निर्भय चौधरी रिकॉर्ड से 4.26 मीटर पीछे रहे। स्प्रिंट में भी राष्ट्रीय रिकॉर्ड से रहा अंतर महिला 200 मीटर में रिलायंस की हरिता भद्रा ने 23.36 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। कर्नाटक की निमेषा सिद्धि 24.67 सेकंड के साथ दूसरे और जेएसडब्ल्यू की प्रिया हब्बथानहल 24.78 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। महिला 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 22.82 सेकंड है। हरिता रिकॉर्ड से 0.54 सेकंड पीछे रहीं। पुरुष 200 मीटर में राजस्थान के अदेष गरसा ने 21.39 सेकंड में पहला स्थान हासिल किया। एयर फोर्स के मिजो चाको कुरियन 21.41 सेकंड के साथ दूसरे और रिलायंस के रुचित मोरी 21.50 सेकंड के साथ तीसरे स्थान पर रहे। पुरुष 200 मीटर का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 20.32 सेकंड है।

800 मीटर में अखिल और तन्वी ने जीते स्वर्ण

पुरुष 800 मीटर में नौसेना के अखिल के. ए. ने 1:51.31 के समय के साथ स्वर्ण पदक जीता। सेना के वीरेंद्र 1:51.84 और दिल्ली के अमन ओझा 1:51.92 के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। इस स्पर्धा का राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1:44.93 है।



महिला 800 मीटर में उत्तर प्रदेश की तन्वी मलिक ने 2:12.16 के समय के साथ पहला स्थान हासिल किया। महाराष्ट्र की प्रांजल विनोद बच्च 2:13.08 और पंजाब की गुग कौर 2:13.76 के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 1:59.17 है।



हर्डल्स स्पर्धाओं में भी नहीं टूटा रिकॉर्ड

पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में रिलायंस के संदीप विनोदकुमार 14.40 सेकंड के साथ विजेता रहे। नेवी के सचिन बीनू 14.42 और हरियाणा के शिवदर्शन 14.93 सेकंड के साथ क्रमश: दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 13.27 सेकंड है।



महिला 100 मीटर हर्डल्स में जेएसडब्ल्यू की अंजलि सी. ने 13.36 सेकंड में स्वर्ण पदक जीता। उनकी टीम की प्रांजलि दिलीप पाटिल 13.91 और महाराष्ट्र की अलीजा मुल्ला 14.43 सेकंड के साथ दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं। राष्ट्रीय रिकॉर्ड 12.78 सेकंड है।