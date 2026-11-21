संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में शनिवार को वार्षिक खेल दिवस मनाया गया। दौड़ में बालक वर्ग में अथर्व व अवतार और बालिका में वर्णिका व हर्षिका ने बाजी मारी।प्रतियोगिता का शुभारंभ प्रधानाचार्या डॉ. बबीता पाराशर ने किया। इस मौके पर टर्टल रेस, पेंगुइन रेस, व्हीलबैरो रेस हुई। इस दौरान आयोजित दौड़ प्रतियोगिता में बालक वर्ग में अथर्व और अवतार ने पहला, अर्नव व शिवांश ने दूसरा स्थान प्राप्त किया। अर्विक व आरुष तीसरे स्थान पर रहे। बालिका में वर्णिका और हर्षिका पहले, आरोही और मिशा दूसरे स्थान पर रहे। तीसरे स्थान पर अनीता और हर्षिका सिंह रहीं। रस्सी कूद प्रतियोगिता में बालक वर्ग में सार्थक पहले, बालिका में आकृति पहले स्थान पर रहीं। प्रतियोगिता के बाद सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया।