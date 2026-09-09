Meerut News: डाकघर की बचत योजनाओं से सुरक्षित भविष्य का दिया भरोसा

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अधिकारियों ने योजनाओं और सुविधाओं की दी जानकारीसंवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। सुरक्षित भविष्य के लिए बचत को बढ़ावा देने के उद्देश्य से डाक विभाग ने लोगों को अपनी बचत योजनाओं से जोड़ने की कवायद शुरू की है। इसी क्रम में मेरठ कैंट एवं मेरठ सिटी प्रधान डाकघर के बचत बैंक हॉल में संयुक्त जनसंपर्क कार्यक्रम आयोजित किया गया। आम जनता से सीधा संवाद कर डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई।कार्यक्रम में प्रवर डाकपाल आरसी राणा (कैंट) तथा कृष्ण चंद्र (सिटी) ने लोगों को डाकघर की बचत बैंक योजनाओं के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने नागरिकों को योजनाओं का लाभ लेने और सुरक्षित भविष्य के लिए डाकघर की बचत योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया।कार्यक्रम में राष्ट्रपति पदक से अलंकृत फोरम सलाहकार समिति मेरठ के सदस्य सरबजीत सिंह कपूर सहित शहर के कई अन्य नागरिक मौजूद रहे। उपस्थित अधिकारियों और अतिथियों ने नागरिकों को डाकघर की बचत बैंक योजनाओं से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।कार्यक्रम के दौरान लोगों को डाकघर की विभिन्न बचत योजनाओं में उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने आम जनता से बचत को सुरक्षित भविष्य की तैयारी का महत्वपूर्ण माध्यम बताते हुए डाकघर की योजनाओं का लाभ उठाने का आह्वान किया।