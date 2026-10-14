Meerut News: जमीन विवाद में मारपीट, बच्चे के ईंट फेंकने का वीडियो वायरल
मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:07 PM IST
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:07 PM IST
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मेरठ। भावनपुर थाना क्षेत्र के औरंगाबाद गांव में बुधवार को 45 गज जमीन पर निर्माण को लेकर दो पक्षों में मारपीट हुई। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
दीपक मकान के पास निर्माण करा रहा था। ईश्वर की पत्नी शशी और बेटे रोहित ने इसका विरोध किया। दीपक पक्ष का दावा है कि उसके ताऊ ईश्वर ने यह जमीन उनके परिवार को दी थी। शशी का कहना है कि दीपक पक्ष जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वायरल वीडियो में एक बच्चा अपने परिवार को पिटता देख ईंट फेंकता दिखा, जो किसी को नहीं लगी। नन्नी और शशी ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध तहरीर दी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों पर पहले भी कानूनी कार्रवाई हुई। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर प्राथमिकी दर्ज कर रही है।
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दीपक मकान के पास निर्माण करा रहा था। ईश्वर की पत्नी शशी और बेटे रोहित ने इसका विरोध किया। दीपक पक्ष का दावा है कि उसके ताऊ ईश्वर ने यह जमीन उनके परिवार को दी थी। शशी का कहना है कि दीपक पक्ष जबरन जमीन पर कब्जा करना चाहता है। वायरल वीडियो में एक बच्चा अपने परिवार को पिटता देख ईंट फेंकता दिखा, जो किसी को नहीं लगी। नन्नी और शशी ने एक-दूसरे पर आरोप लगाते हुए आधा दर्जन लोगों के विरुद्ध तहरीर दी। सीओ सदर देहात सुधीर सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों पर पहले भी कानूनी कार्रवाई हुई। पुलिस तहरीर के आधार पर जांच कर प्राथमिकी दर्ज कर रही है।
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