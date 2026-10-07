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Meerut News: आर्ट ऑफ लिविंग के ध्यान सत्र में 50 से अधिक लोगों ने लिया भाग

Wed, 07 Oct 2026 03:30 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 03:30 PM IST
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art of living
मेरठ। मंगलपांडे नगर स्थित आर्ट ऑफ लिविंग सेंटर में बुधवार को साप्ताहिक ध्यान एवं योग सत्र आयोजित हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग शिक्षिका डॉ. सपना अग्रवाल के नेतृत्व में 50 से अधिक लोगों ने योग, ध्यान और सांसों पर आधारित साधना का अभ्यास किया।
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सत्र में मनोज चौहान ने अपना अनुभव साझा करते हुए बताया कि नियमित योग, ध्यान और सुदर्शन क्रिया के अभ्यास से उन्हें शराब की आदत से बाहर निकलने और जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में मदद मिली। डॉ. सपना अग्रवाल ने तनावमुक्त और संतुलित जीवन के लिए योग व ध्यान को नियमित दिनचर्या में शामिल करने की सलाह दी।
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