Meerut News: जिला प्रतियोगिता में तीरंदाजों ने साधा निशाना

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक दिवसीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इसमें तीरंदाजों ने सटीक निशाना साधकर शानदार प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता का शुभारंभ जिला तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष अरुण जिंदल ने किया।प्रतियोगिता में अंडर-10 इंडियन राउंड में विहान ने स्वर्ण, वासू ने रजत, सुशांत ने कांस्य पदक जीता। इंडियन राउंड टीम इवेंट में महिला में विहान, वासू, ऋषभ ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में यशस्वी ने स्वर्ण, सैवया ने रजत, मान्या ने कांस्य पदक जीता। अंडर-10 कंपाउंड में दक्षित ने स्वर्ण पदक जीता।अंडर-15 इंडियन राउंड पुरुष वर्ग में प्रतीक शर्मा ने स्वर्ण पदक जीता। आरव ने रजत और मयंक ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में वैष्णवी ने स्वर्ण, सिद्धी ने रजत व स्नेहा ने कांस्य पदक जीता। टीम वर्ग में प्रतीक, केशव, शिवांश और रुद्राक्ष की जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीता। महिला वर्ग में वैष्णवी, स्नेहा और अदिति ने स्वर्ण पदक जीता। कंपाउंड राउंड पुरुष वर्ग में कृष्णा ने स्वर्ण, देव ने रजत, समर्थ ने कांस्य पदक जीता।अंडर-18 इंडियन राउंड पुरुष में अर्पित ने स्वर्ण, शौर्य ने रजत और नमन ने कांस्य पदक जीता। महिला वर्ग में दिक्षिका ने स्वर्ण, हर्षिता ने रजत और अवनी ने कांस्य पदक जीता। अंडर-18 रिकर्व पुरुष में अभि ने स्वर्ण, यर्थाथ ने रजत और विनीत ने कांस्य पदक जीता। टीम वर्ग में अभि, यर्थाथ, विनीत और जुनैद ने स्वर्ण पदक जीता। इस मौके पर कई वर्गों में तीरंदाजों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन कर सभी को आकर्षित किया।