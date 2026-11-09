Meerut News: बागपत में 347 पहुंचा एक्यूआई, आंखों में जलन, गले में जकड़न

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-सांस के मरीजों के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदायक-चिकित्सकों ने दिए बचाव के सुझावफोटो 17संवाद न्यूज एजेंसीबागपत। दिवाली पर प्रतिबंध के बाद भी रविवार को खूब आतिशबाजी हुई तो सडक़ों पर वाहन भी खूब दौड़ाए गए। इससे बागपत में हवा ज्यादा खराब हो गई और रविवार को एक्यूआई 347 तक पहुंच गया। यह सांस के मरीजों के लिए ज्यादा नुकसानदायक है तो इससे लोगों को आंखों में जलन व गले में परेशानी भी हुई।यहां दिवाली पर शाम को केवल दो घंटों के लिए ग्रीन पटाखों को चलाने की अनुमति थी मगर इसके बाद भी सभी तरह के पटाखे बिके और आतिशबाजी भी जमकर हुई। बागपत व बड़ौत के बाजार में ज्यादा प्रदूषण व तेज आवाज करने वाले पटाखे बेचे गए।इन पटाखों में पोटेशियम, सल्फर डाईआक्साइड आदि रसायन भरे होते हैं जो लोगों के स्वास्थ्य को भारी नुकसान पहुंचाते हैं। इसके साथ ही पटाखों से निकलने वाले धुएं से खूब वायु प्रदूषण हुआ। यहां रविवार को एक्यूआई 347 रहा, जो सोमवार को कुछ कम जरूर हुआ। यहां सोमवार को एक्यूआई 305 रहा।सांस की बीमारी का खतरा तो आंखों में रही जलनडिप्टी सीएमओ डॉ. विभाष राजपूत ने बताया कि दिवाली पर जिस तरह से आतिशबाजी करने से धुआं रहा। उससे सांस की बीमारी होने का खतरा ज्यादा रहता है। जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है, उनके लिए यह धुआं काफी खतरनाक है। इसके अलावा धुएं से आंखों में जलन की शिकायत भी सबसे ज्यादा रहती है और आंखों में समस्या होने से मरीज भी बढ़ जाते हैं।मास्क का इस्तेमाल करें, आंखों को धोते रहेचिकित्सक के अनुसार इस तरह के मौसम में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, क्योंकि शरीर के अंदर गए कण ठंडे पानी से जम जाते हैं। घर से बाहर बिना किसी कारण के नहीं निकलना चाहिए और घर से निकलना है तो मुंह पर मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। आंखों को दिन में कई बार पानी से धोते रहना चाहिए, जिससे आंखों में परेशानी होने का खतरा कम रहता है।इस तरह होता है औसत एक्यूआई0-50 अच्छा51-100 औसत101-200 असामान्य201-300 खराब301-400 ज्यादा खराब400 से ज्यादा बेहद खतरनाकअस्पताल व सीएचसी में पहुंचे 190 मरीजबड़ौत। जिला अस्पताल की एमरजेंसी में सोमवार को 80 से ज्यादा मरीज आंखों में जलन, सांस संबंधी परेशानी और गले में दर्द के पहुंचे। इस तरह बड़ौत सीएचसी में 110 मरीज पहुंचे। सीएचसी अधीक्षक डॉ. विजय कुमार ने बताया कि हवा में मौजूद धूल और प्रदूषित कण लोगों के श्वसन तंत्र को प्रभावित कर रहे हैं। इसके चलते पहले से अस्थमा और एलर्जी से पीडि़त मरीजों की परेशानी बढ़ रही है। बच्चों और बुजुर्गों को भी विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।