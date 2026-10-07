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Meerut News: अनपरा और यूपी मुख्यालय की टीम फाइनल में

Wed, 07 Oct 2026 07:51 PM IST
मेरठ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ
संवाद न्यूज एजेंसी, मेरठ Updated Wed, 07 Oct 2026 07:51 PM IST
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Anpara and UP Headquarters teams in the final.
पीवीवीएनएल की खेल प्रतियोगिता में बुधवार को खेले गए सेमीफाइनल मुकाबले
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फोटो
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की ओर से चल रही 52वीं उत्तर प्रदेश पावर सेक्टर अंतर परियोजना, डिस्कॉम क्रिकेट प्रतियोगिता में बुधवार को सेमीफाइनल मैच हुए। इसमें अनपरा और यूपी मुख्यालय की टीम ने मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई।
विक्टोरिया पार्क में खेले गए पहले सेमीफाइनल मुकाबले में हरदुआगंज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 100 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए अनपरा की टीम ने 18.4 ओवर में लक्ष्य हासिल कर शानदार जीत दर्ज करते हुए फाइनल में प्रवेश किया। गांधी बाग क्रिकेट मैदान में हुए दूसरे सेमीफाइनल मैच में उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन मुख्यालय की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 117 रन बनाए।
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लक्ष्य का पीछा करते हुए पूर्वांचल डिस्कॉम की टीम 115 रन ही बना सकी। यूपी मुख्यालय ने दो रन से मैच जीतकर फाइनल में जगह बनाई। बृहस्पतिवार सुबह 8 बजे से गांधी बाग क्रिकेट मैदान में फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। वहीं तीसरे व चौथे स्थान के लिए मैच हरदुआगंज परियोजना व पूर्वांचल डिस्कॉम टीम के बीच विक्टोरिया पार्क क्रिकेट मैदान में सुबह आठ बजे से खेला जाएगा। इस मौके पर स्पोर्ट्स ऑफिसर अलका तोमर, जतन सिंह, बिजेन्द्र सिंह, मांगेराम आदि मौजूद रहे।
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