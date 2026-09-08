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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Anganwadi workers and helpers honored for outstanding work.

Meerut News: उत्कृष्ट कार्य करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाएं सम्मानित

Tue, 08 Sep 2026 06:54 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 06:54 PM IST
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Anganwadi workers and helpers honored for outstanding work.
ब्लाक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश खटीक गर्भवती महिला को गोदभराई करते हुए। (मवान
संवाद न्यूज एजेंसी
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मवाना। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग के तत्वावधान में तहसील स्तरीय सम्मान समारोह में राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने कहा कि दो बार मानदेय बढ़ाने के लिए जो पत्र दिया था, उसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक पहुंचा दिया गया था, उसी का नतीजा है कि मानदेय बढ़ा है।
उक्त विचार जल शक्ति विभाग के राज्यमंत्री दिनेश खटीक ने ब्लॉक सभागार आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि कहे। उन्होंने मानदेय के साथ-साथ आप लोगों को पांच लाख रुपये का कैशलेस इलाज भी देने का सीएम ने कार्य किया है। पहले चार हजार रुपये मिलते थे, जो बढ़कर 6 हजार और अब 12 हजार रुपये हो गया है।
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समारोह का शुभारंभ मुख्य अतिथि दिनेश खटीक, हस्तिनापुर के ब्लॉक प्रमुख नितिन पोसवाल और मवाना ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि डॉ. योगेश प्रधान ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर नवनियुक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियुक्तिपत्र प्रदान किए गए। साथ ही सामान्य श्रेणी में आए बच्चों के अभिभावकों को पोषण किट दी गई। कार्यक्रम के दौरान गर्भवती महिलाओं की गोद भराई और छह माह पूरे कर चुके नवजात बच्चों का अन्नप्राशन संस्कार भी संपन्न कराया गया। श्रेष्ठ कार्य करने वाली कार्यकर्ताओं को राज्य मंत्री द्वारा प्रशस्तिपत्र देकर उनका हौसला बढ़ाया गया। मुख्यमंत्री के अयोध्या में दिए गए संबोधन का सजीव प्रसारण दिखाया गया।
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समारोह में टेक होम राशन से निर्मित विभिन्न व्यंजनों की प्रदर्शनी भी लगाई गई। कार्यक्रम का आयोजन बाल विकास परियोजना अधिकारी राजीव केसरी द्वारा किया गया। मंच संचालन हस्तिनापुर की बाल विकास परियोजना अधिकारी खुशबू यादव ने किया।

ब्लाक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश खटीक गर्भवती महिला को गोदभराई करते हुए। (मवान

ब्लाक में आयोजित कार्यक्रम में राज्य मंत्री दिनेश खटीक गर्भवती महिला को गोदभराई करते हुए। (मवान

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