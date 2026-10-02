Meerut News: पत्नी पर मारपीट, बीमार बेटे को ले जाने का आरोप

विज्ञापन



मवाना। निलोहा के सुमित ने पत्नी व ससुराल पक्ष पर मारपीट का आरोप लगाया है। उसने पुलिस से अपनी व बीमार चार वर्षीय बेटे आरव की सुरक्षा मांगी है।

सुमित की तहरीर के अनुसार, एक अक्तूबर शाम पत्नी घर आई थी। बेटा आरव बीमार था। रात में दवा लेकर लौटने पर उसके साथ मारपीट हुई, हाथ पर चोट आई। शुक्रवार सुबह घर के मुख्य द्वार पर ताला मिला। उसे पता चला कि पत्नी बीमार बेटे को लेकर घर से निकल गई। सुमित का आरोप है कि उसकी शादी 2018 में हुई थी। सास-ससुर 3 लाख रुपये मांग रहे हैं। उसने पत्नी, ससुर व साले पर आरोप लगाते हुए कार्रवाई की मांग की है। सीओ पंकज लवानिया ने कहा कि पुलिस जांच कर रही है, जांच उपरांत कार्रवाई की जाएगी।

-- -- -- -- -- --





संवाद न्यूज एजेंसी