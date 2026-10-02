Meerut News: बिनौली रोड पर कम गहराई में पाइपलाइन डालने का आरोप, लोगों ने काम रुकवाया

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संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। बिनौली रोड पर जल निगम की ओर से डाली जा रही पाइपलाइन को लेकर शुक्रवार को लोगों ने विरोध प्रदर्शन कर काम रुकवा दिया। लोगों ने पाइपलाइन निर्धारित मानकों के विपरीत कम गहराई में डाले जाने का आरोप लगाया। वार्ड सभासद वीर सिंह भाटी के नेतृत्व में लोगों ने मौके पर हंगामा करते हुए कार्यदायी संस्था के कर्मचारियों का विरोध किया। विरोध के बाद कर्मचारियों को काम रोकना पड़ा।वार्ड सभासद वीर सिंह भाटी ने बताया कि जल निगम की ओर से बिनौली रोड पर पाइपलाइन डालने का कार्य कराया जा रहा है। उनके अनुसार, पाइपलाइन करीब एक मीटर गहराई में डाली जानी चाहिए, जबकि मौके पर करीब दो फीट गहराई में पाइप डाला जा रहा है। उन्होंने कहा कि कम गहराई में पाइपलाइन डालने से भविष्य में सड़क निर्माण अथवा अन्य कार्य के दौरान पाइप क्षतिग्रस्त होने की आशंका रहेगी। साथ ही सड़क से भारी वाहनों के गुजरने पर पाइपलाइन पर दबाव पड़ने से नुकसान हो सकता है। मौके पर जुटे लोगों ने कार्य कर रहे कर्मचारियों से मानक के अनुरूप पाइपलाइन डालने की मांग की और काम बंद करा दिया। इसके बाद जल निगम के कर्मचारियों ने कार्य रोक दिया और मौके से चले गए।लोगों ने संबंधित अधिकारियों से मौके पर जांच कराकर पाइपलाइन को निर्धारित मानकों के अनुसार डलवाने की मांग की है। उनका कहना है कि मानकों की अनदेखी कर कार्य किए जाने पर वे दोबारा विरोध करेंगे।