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मवाना। तहसील व ब्लॉक क्षेत्र के गांव रहावती निवासी सोनू ने मुख्यमंत्री को शिकायत पत्र भेजकर प्रशासन व अधिकारियों पर उत्पीड़न करने और परेशान किए जाने का गंभीर आरोप लगाया है। सीएम को भेजे पत्र में पीड़ित ने कहा कि उसका आवास का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है और उसे आवास की दूसरी किस्त नहीं मिली है। पत्र में आरोप लगाया कि एसडीएम व सीओ गांव पहुंचे थे और लोगों के सामने सोमवार तक किस्त आने की बात कही थी, लेकिन इसके बावजूद किस्त नहीं आई। पीड़ित ने आरोप लगाया कि उसे परेशान किया जा रहा है। पीड़ित ने चेतावनी दी कि यदि जान-माल को किसी प्रकार का नुकसान हुआ या कोई अप्रिय घटना हुई तो इसके लिए संबंधित लोग और प्रशासन जिम्मेदार होंगे।