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Meerut News: महाविद्यालय में छात्राओं को एआई आधारित कौशल प्रशिक्षण

Tue, 06 Oct 2026 07:53 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 07:53 PM IST
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AI-based skill training for college girls
खरखौदा के राजकीय महिला महाविद्यालय में प्रशिक्षण की जानकारी देते हुए (संस्थान)
संवाद न्यूज एजेंसी
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खरखौदा। राजकीय महिला महाविद्यालय में मंगलवार को कॅरिअर परामर्श प्रकोष्ठ की ओर से महिलाओं के लिए एआई आधारित कौशल एवं रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। छात्राओं को एआई और जनरेटिव एआई जैसी आधुनिक तकनीकों की जानकारी दी गई। भविष्य में रोजगार और कॅरिअर के लिए आवश्यक तकनीकी एवं व्यावहारिक कौशल के बारे में बताया गया। इस दौरान महाविद्यालय और नोएडा की संस्था निर्माण के बीच एक समझौता पत्र पर भी हस्ताक्षर किए गए।
कार्यक्रम की अध्यक्षता महाविद्यालय की प्राचार्य नीलम सिंह ने की। संस्था की ओर से राहुल सिंह, चंदन गोस्वामी और श्रुति देवत ने प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी दी। बताया गया कि 18 से 27 वर्ष आयु वर्ग की छात्राओं के लिए यह प्रशिक्षण निशुल्क होगा। प्रशिक्षण पूरा करने वाली छात्राओं को प्रमाणपत्र भी प्रदान किया जाएगा। प्राचार्या डॉ. नीलम सिंह ने कहा कि वर्तमान समय में एआई शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, व्यवसाय और रोजगार सहित विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
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कार्यक्रम संयोजक डॉ. रचना बालियान ने छात्राओं को प्रशिक्षण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर समिति सदस्य डॉ. सुरभि सिंघल, डॉ. पूर्णिमा भारद्वाज, डॉ. सीमा गौतम और डॉ. सुमन सिंह का सहयोग रहा।
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