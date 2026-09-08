Meerut News: प्रशासनिक अधिकारियों ने विद्यार्थियों को दिए सफलता के मंत्र

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मवाना। जिलाधिकारी के आदेशानुसार एएस इंटर काॅलेज में प्रशासनिक अधिकारियों और विद्यार्थियों के बीच विशेष संवाद एवं मार्गदर्शन कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात व सह जिला विद्यालय निरीक्षक ने विद्यार्थियों को सफलता के मंत्र दिए।शासन द्वारा युवाओं को अनुप्रेरित करने के लिए चयनित आठ विद्यालयों की शृंखला में आयोजित कार्यक्रम में बतौर संवाद अधिकारी पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश श्रीवास्तव और समन्वयक के रूप में सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार उपस्थित रहे। सह जिला विद्यालय निरीक्षक कृष्ण कुमार ने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया के स्थान पर किताबी ज्ञान से जुड़ने और अधिक से अधिक पढ़ने और लिखने की आदत डालने की सलाह दी।मुख्य अतिथि पुलिस अधीक्षक यातायात राजेश श्रीवास्तव ने विद्यार्थियों को सफलता के सूत्र बताते हुए कहा कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए टाइम मैनेजमेंट, अनुशासन और स्पष्ट लक्ष्य का निर्धारण बेहद आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सिविल सेवाओं तथा अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने के लिए पुस्तकों से जुड़ाव, स्वयं के हाथों से नोट्स बनाने की आदत और सकारात्मक ऊर्जा के साथ अध्ययन करना जरूरी है। उन्होंने छात्रों को अहंकार व नकारात्मकता से दूर रहने, सोशल मीडिया का सीमित उपयोग करने, ईश्वर में आस्था रखकर मानसिक शांति बनाए रखने और विषय को गहराई से समझने के लिए लंबे पैराग्राफ पढ़कर अध्ययन करने का सुझाव दिया।इस मौके पर विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं नगर पालिका अध्यक्ष अखिल कुमार कौशिक, प्रबंधक पवन कुमार रस्तोगी, सदस्य सुनील राजवंशी और प्रधानाचार्य डॉ. मेघराज सिंह ने अतिथियों को शाल, अंगवस्त्र, प्रतीक चिह्न, पौधे, माला एवं वार्षिक पत्रिका भेंट कर सम्मानित किया।