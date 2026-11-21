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उन्होंने बहलोलपुर, अलीपुर सहित कई बूथों पर निर्वाचन कार्यों की प्रगति का जायजा लिया। एडीएम न्यायिक ने बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) से मतदाता सूची पुनरीक्षण अभियान की विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने बीएलओ को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। विशेष रूप से फार्म-6 और फार्म-8 के माध्यम से नए मतदाताओं के पंजीकरण पर जोर दिया गया। उन्होंने मतदाता सूची में संशोधन और दिव्यांग मतदाताओं के चिह्नांकन पर ध्यान दिया। 18 से 19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं के पंजीकरण की प्रगति जांची। एडीएम ने मतदाता सूची को त्रुटिरहित और शुद्ध बनाने पर विशेष जोर दिया। उन्होंने बीएलओ को गंभीरता से कार्य करने को कहा।

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माछरा। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर माछरा ब्लॉक क्षेत्र में 21 नवंबर को विधानसभा निर्वाचन नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का अभियान दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान अपर जिलाधिकारी न्यायिक सुदामा वर्मा ने क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया।