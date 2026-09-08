Meerut News: हत्या के प्रयास में वांछित आरोपी गिरफ्तार, पिस्टल बरामद

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सरधना। थाना पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में वांछित आरोपी को गिरफ्तार कर चालान कर दिया। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर का पिस्टल और दो कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में कार्रवाई की गई है।सीओ आशुतोष कुमार ने बताया कि चार सितंबर को छुर गांव निवासी अंकित पुत्र सत्येंद्र ने थाने में तहरीर देकर गांव के ही अंकित पुत्र नरेंद्र के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि आरोपी ने उसके घर पर पहुंचकर गाली-गलौज की। गाली देने से मना करने पर आरोपी ने जान से मारने की नीयत से दो राउंड फायर किए और जान से मारने की धमकी दी।मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना पुलिस ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। पुलिस टीम ने गोटका जाने वाले रास्ते पर घेराबंदी कर आरोपी अंकित को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त .32 बोर का पिस्टल और दो कारतूस बरामद हुए। पूछताछ के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया।