Meerut News: परीक्षा देकर लौट रही किशोरी से छेड़छाड़ का आरोपी हिरासत में

दौराला। परीक्षा देकर घर लौट रही करीब 15 वर्षीय किशोरी से छेड़छाड़ और उसे घर में खींचने का प्रयास करने के मामले में पुलिस ने भराला गांव निवासी आरोपी योगेंद्र को हिरासत में लिया है। पुलिस ने किशोरी के बयान भी दर्ज कराए हैं। आरोपी को बसपा प्रत्याशी विनीत भराला का चचेरा भाई बताया जा रहा है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है।क्षेत्र के एक गांव निवासी किशोरी शनिवार को इंटर कॉलेज से परीक्षा देकर घर लौट रही थी। आरोप है कि रास्ते में 55 वर्षीय योगेंद्र ने उसे अपने पास बुलाया। किशोरी के मना करने पर आरोपी ने उसका हाथ पकड़कर घर के अंदर खींचने का प्रयास किया और छेड़छाड़ की। किसी तरह उसके चंगुल से छूटकर किशोरी अपनी सहेली के घर पहुंची तो आरोपी वहां भी पहुंच गया और छेड़छाड़ करने लगा। शोर सुनकर आसपास के लोग एकत्र हुए तो आरोपी शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी देकर चला गया। किशोरी के पिता ने दौराला थाने में शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की थी। उन्होंने बताया कि घटना के बाद से उनकी बेटी डरी-सहमी हुई है। फिलहाल, पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर योगेंद्र से पूछताछ कर रही है।