फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Accused injured in police encounter firing

Meerut News: पुलिस मुठभेड़ में फायरिंग का आरोपी घायल

Sun, 11 Oct 2026 08:15 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 08:15 PM IST
विज्ञापन
Accused injured in police encounter firing
- पुलिस ने आरोपी को जेल भेजा, तमंचा व कारतूस बरामद
विज्ञापन


संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र में पैसों के लेनदेन को लेकर आठ अक्तूबर की रात कपड़ा व्यापारी दानिश के घर पर फायरिंग करने के मामले में वांछित आरोपी जुनैद रविवार को पुलिस मुठभेड़ में घायल हो गया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से .315 बोर का तमंचा, कारतूस बरामद किया। घायल आरोपी को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
डी-ब्लॉक निवासी दानिश ने आठ अक्तूबर को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया था कि उसका पैसे के लेनदेन को लेकर मोहम्मद अफजाल व फरहाद से से विवाद चल रहा था। आरोपियों ने अपने साथी जुनैद के साथ मिलकर कपड़ा व्यापारी दानिश के घर पर फायरिंग कर दी थी। पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई थी। पुलिस ने मामले में दो आरोपी अफजाल व फरहाद को शनिवार को जेल भेज दिया था।
विज्ञापन

रविवार को पुलिस बच्चा कब्रिस्तान के पास गश्त कर रही थी। पुलिस को देखकर आरोपी मौके से भागने लगा। खुद को घिरता देख आरोपी ने तमंचे से पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में जुनैद पैर में गोली लगने से घायल हो गया। पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। आरोपी के खिलाफ लिसाड़ी गेट, लोहियानगर और ब्रह्मपुरी थानों में हत्या, जानलेवा हमले और अवैध हथियारों से संबंधित प्राथमिकी दर्ज है। सीओ ब्रह्मपुरी राम प्रकाश ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया है। अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

------------
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed