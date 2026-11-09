Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A surge of devotion at the Gufa Wale Baba temple

Meerut News: गुफा वाले बाबा मंदिर पर उमड़ा आस्था का सैलाब

Mon, 09 Nov 2026 07:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 09 Nov 2026 07:42 PM IST
विज्ञापन
A surge of devotion at the Gufa Wale Baba temple
पूजन करने के लिए कई राज्यों से पहुंचे श्रद्धालु, मेले में की खरीदारी
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
बागपत। सरूरपुर कलां में दिल्ली-सहारनपुर नेशनल हाईवे पर स्थित गुफा वाले बाबा के मंदिर पर रविवार को दिवाली पर्व पर श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। यूपी, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान के करीब एक लाख 40 हजार श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना करके दीप जलाए और सुख-शांति के लिए मन्नत मांगी। वहीं मेले में खरीदारी की।
दिवाली व होली पर्व पर गुफा वाले बाबा के मंदिर पर विशाल मेला लगता है। दिवाली पर्व पर रविवार को मेले में कई राज्यों से लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। वहां शनिवार की आधी रात बाद ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे और रविवार सुबह तक काफी लंबी लाइन लग गई। यूपी के कई जिलों बागपत, मेरठ, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान तक के श्रद्धालु पहुंचे।
विज्ञापन

श्रद्धालुओं ने बाबा के दर्शन करने के साथ ही पूजा अर्चना करके दीप जलाए और घर में सुख शांति की कामना की। श्रद्धालुओं ने मंदिर पर भंडारा भी कराया। एएसपी प्रवीण चौहान ने मंदिर में पहुंचकर निरीक्षण किया और पुलिस कर्मियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि भीड़ ज्यादा होने के कारण काफी पुलिस बल लगाया गया और वहां पुलिसकर्मी व्यवस्था बनाते रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

दिल्ली हाईवे रहा जाम
श्रद्धालुओं की भीड़ के कारण पुलिस ने वाहनों का रूट डायवर्ट कर दिया था। हरियाणा की ओर से बड़ौत जाने वाले वाहनों को फैजपुर निनाना से होते हुए बड़ौत निकाला गया तो अन्य संपर्क मार्गों से भी वाहनों को निकाला गया। इसके बावजूद वाहन चालक वहां पहुंच गए और नेशनल हाईवे पर एक किमी तक लंबा जाम लग गया। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद वाहनों को निकलवाया।


श्रद्धालुओं ने खूब की खरीदारी
गुफा वाले बाबा के मंदिर पर लगे मेले में पहुंचे श्रद्धालुओं ने खूब खरीदारी की। इस कारण दुकानदारों की दिवाली भी काफी अच्छी होती दिखी। इस बार भी भीड़ वहां ज्यादा दिखाई दी। जिससे दुकानों पर काफी अच्छी बिक्री हुई।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed