Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   A 'stream of knowledge' of Sanskrit will flow at CCSU from the 11th to the 17th.

Meerut News: सीसीएसयू में 11 से 17 तक बहेगी संस्कृत की ज्ञान-गंगा

Thu, 05 Nov 2026 08:40 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 05 Nov 2026 08:40 PM IST
विज्ञापन
A 'stream of knowledge' of Sanskrit will flow at CCSU from the 11th to the 17th.
- 34वें राष्ट्रीय व्यास समारोह का होगा आयोजन, विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से जुटेंगे विद्वान
विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर में 11 से 17 नवंबर तक 34वें राष्ट्रीय व्यास समारोह का आयोजन किया जाएगा। इसमें देशभर के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों और शोध संस्थानों से संस्कृत के विद्वान, आचार्य और अध्येता शामिल होंगे। इसका मुख्य उद्देश्य संस्कृत भाषा और भारतीय संस्कृति का समाज में प्रचार-प्रसार करना है। इस दौरान आम लोगों को संस्कृत भाषा से जोड़ने के लिए प्रतिदिन संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।
संस्कृत विभाग में बृहस्पतिवार को हुई पत्रकार वार्ता में संस्कृत विभागाध्यक्ष प्रो. अतवीर सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय व्यास समारोह वर्ष 1992 से लगातार किया जा रहा है। सात दिन तक चलने वाले आयोजन में संस्कृत भाषा, साहित्य और भारतीय संस्कृति से जुड़े विभिन्न विषयों पर विद्वान अपने विचार रखेंगे। संयोजक एवं संस्कृत विभाग के सह-विभागाध्यक्ष डॉ. प्रशांत शर्मा ने बताया कि इस बार प्रतिदिन संस्कृत संभाषण प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा।
विज्ञापन

यह प्रशिक्षण संस्कृत भाषा सीखने के इच्छुक लोगों और भारतीय संस्कृति में रुचि रखने वाले आम नागरिकों के लिए पूरी तरह निशुल्क रहेगा। वार्ता में आयोजन समिति के सह-संयोजक डॉ. ओमपाल सिंह, डॉ. संतोष कुमारी, डॉ. विजय बहादुर, डॉ. राजबीर, तुषार गोयल, डॉ. आभा कंसल, मनीष स्वामी, साहिल तरीका, सुमित और बबलू उपस्थित रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed