Meerut News: गणेश चतुर्थी महोत्सव के समापन पर शोभा यात्रा निकाली
मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:40 PM IST
Updated Fri, 18 Sep 2026 07:40 PM IST
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परीक्षितगढ़। नगर के रामलीला मैदान में सिद्धिविनायक सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहे पांच दिवसीय गणेश चतुर्थी महोत्सव का समापन शोभा यात्रा निकाल कर किया गया। इसका शुभारंभ भाजपा जिला उपाध्यक्ष अमित मोहन गुप्ता ने भगवान गणेश का तिलक कर किया। यात्रा नगर के रामलीला मैदान से होती हुई मेन बाजार, शिव चौक, मवाना स्टैंड होते हुए आसिफाबाद झारखंडी मंदिर पर भगवान गणेश की प्रतिमा का विसर्जन विधि-विधान मध्य गंग नहर में किया गया। यात्रा का मदन गुर्जर, रवींद्र प्रधान, नितिन गुप्ता, आदित्य गर्ग, सपा नेता किशोर वाल्मीकि, सचिन यादव, जय नारायण शर्मा सभासद रवि शर्मा, पराग सोनी आदि ने भगवान गणेश का तिलक किया। यात्रा में अबीर गुलाल ढोल-नगाड़े डीजे की धुन पर नाचते हुए गणेश बप्पा का गुणगान हुए नगर भ्रमण किया। समिति से सदस्य अंकित कश्यप पुनीत यादव, ललित गर्ग, गौरव गर्ग, आशीष गोयल, भविष्य, मोहित, राहुल, पीयूष, हिमांशु आदि का सहयोग रहा।
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