Meerut News: हर्रा में आज सजेगी शायरी और कविता की महफिल

संवाद न्यूज एजेंसीसरूरपुर। नगर पंचायत हर्रा के 10वें स्थापना दिवस समारोह की तैयारियां पूरी हो गई हैं। मंगलवार को नगर पंचायत परिसर में दिनभर विभिन्न कार्यक्रम होंगे। दोपहर में स्वच्छता विषय पर सेमिनार आयोजित किया जाएगा, जबकि रात में देशप्रेम, एकता और भाईचारे के संदेश को समर्पित ऑल इंडिया मुशायरा एवं कवि सम्मेलन होगा। कार्यक्रम में देशभर से आए शायर और कवि अपनी रचनाएं प्रस्तुत करेंगे।नगर पंचायत अध्यक्ष कुंवर मोहम्मद अली और अधिशासी अधिकारी नीति गुप्ता ने सोमवार को पत्रकार वार्ता कर यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थापना दिवस समारोह को दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। पहले चरण में मंगलवार दोपहर स्वच्छता को लेकर सेमिनार होगा। इसमें बागपत सांसद डॉ. राजकुमार सांगवान और सिवालखास विधायक गुलाम मोहम्मद समेत जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। सेमिनार में स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करने और नगर को साफ-सुथरा रखने पर चर्चा की जाएगी। मंगलवार रात मुशायरा और कवि सम्मेलन आयोजित होगा। संचालन शायर डॉ. रियाज सागर करेंगे। मंच पर जौहर कानपुरी, शबीना अदीब, खुर्शीद हैदर, अल्ताफ जिया, अफजल इलाहाबादी, सिकंदर हयात गड़बड़, चांदनी शबनम, खुशबू शर्मा, डॉ. फरकान सरधनवी, इरशाद चौहान बेताब, सुल्तान सिंह सुल्तान, वसीम राजपुरी और शाबान आलम कुरैशी समेत कई शायर और कवि अपनी रचनाएं पेश करेंगे।