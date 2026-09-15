Meerut News: जानी थाने के कांस्टेबल ने लालकुर्ती में तैनात सिपाही पत्नी पर बाजार में किया हमला

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माई सिटी रिपोर्टरमेरठ। लालकुर्ती थाने में तैनात महिला सिपाही भुवनेश कुमारी पर जानी थाने में तैनात कांस्टेबल पति कपिल कुमार ने बाजार में हमला किया। इससे भुवनेश कुमारी के सिर में चोट लग गई और उसके नाक से भी खून निकला। भुवनेश के पिता प्रेम सिंह ने दहेज उत्पीड़न और हमले का आरोप लगाते हुए लालकुर्ती थाने में कपिल के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है।सीओ कैंट संजय कुमार गुप्ता ने बताया कि मुरादाबाद के करनावाला गांव निवासी प्रेमसिंह ने लालकुर्ती थाने में दी गई शिकायत में कहा है कि उन्होंने बेटी भुवनेश कुमारी का विवाह वर्ष 2023 में किया था। कपिल कुमार मूल रूप से मुरादाबाद के रामपुर घोघर गांव का रहने वाला है। आरोप है कि कपिल कुमार शादी के बाद से भुवनेश कुमारी को दहेज आदि के लिए प्रताड़ित करता है। शनिवार को भुवनेश कुमारी लालकुर्ती थाने से बाजार जा रही थी। इसी दौरान कपिल कुमार वहां पहुंचा और उसने पत्नी पर हमला कर दिया। सूचना मिलने पर परिजन मुरादाबाद से मेरठ आ गए। पिता ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ का कहना है कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। आरोपी कांस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।