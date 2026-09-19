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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   99 officers and police personnel from the Meerut Range received medals from the Ministry of Home Affairs for distinguished service.

Meerut News: संशोधित...मेरठ रेंज के 99 अधिकारियों और पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए गृह मंत्रालय से मिले पदक

Sat, 19 Sep 2026 09:24 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 09:24 PM IST
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99 officers and police personnel from the Meerut Range received medals from the Ministry of Home Affairs for distinguished service.
-- अन्य केंद्रों के ध्यानाथ्-बागपत, हापुड़, बुलंदशहर
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डीआईजी ने कहा कि 7 उत्कृष्ट सेवा सम्मान और 92 को अति उत्कृष्ट सेवा के लिए हुए सम्मानित
-15 और 25 वर्ष की बेदाग छवि के साथ उत्कृष्ट सेवा पूरी करने पर दिया जाता है ये सम्मान
माई सिटी रिपोर्टर
मेरठ। गृह मंत्रालय ने मेरठ रेंज के 99 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्कृष्ट सेवा के लिए सम्मानित किया है। वर्ष 2025 और 2026 के लिए कुल 99 पदक प्रदान किए गए हैं। इनमें 7 उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक और 92 अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक शामिल हैं।
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डीआईजी कलानिधि नैथानी ने बताया कि उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक 15 वर्ष और अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक 25 वर्ष की सेवा बेदाग छवि के साथ पूरी करने पर दिया जाता है। वीरता और उत्कृष्ट कार्यों के लिए दिए गए हैं। उन्होंने सभी को भविष्य में भी सराहनीय कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहित किया।
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इन्हें मिले उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक
बागपत के अपर पुलिस अधीक्षक प्रवीण सिंह चौहान, हापुड़ से उपनिरीक्षक लिपिक दीपक चंद, मुख्य आरक्षी मितेन्द्र सिंह और मुख्य आरक्षी शांतनु मलिक, बुलंदशहर से मुख्य आरक्षी लोकेश कुमार और आरक्षी चालक रविन्द्र, मेरठ से आरक्षी चालक नेत्रपाल तेवतिया को भी उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक प्रदान किया गया।

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इन्हें मिले अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक
कुल 92 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को अति उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक दिए गए हैं। पदक पाने वालों में मेरठ से उपनिरीक्षक सुदामा सिंह, राजेंद्र प्रसाद, उदयपाल सिंह यादव, हरिसिंह, जितेंद्र कुमार, अनिल कुमार, बलराम, उपनिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस यातायात) श्योराज सिंह, सुनील कुमार, देवेश कुमार सिंह, महावीर सिंह, यशवीर सिंह और प्रवेश कुमार मलिक भी पदक विजेताओं में शामिल हैं। मुख्य आरक्षी (चालक) ओंकार सिंह तोमर, सुशील कुमार पंघाल, नेत्रपाल सिंह, अमर चंद्र सिंह, हरेंद्र सिंह, नरेंद्र कुमार, सुभाष कुमार, जेल सिंह, देवेंद्र सिंह, जगपाल सिंह, भगत सिंह और नेत्रपाल यादव को भी पदक मिले। मुख्य आरक्षी (नागरिक पुलिस) राजकुमार, श्रवण कुमार, रमेश चंद, रामकुमार, आनंद सिंह, संजीव कुमार, अनिल कुमार, पूरन चंद, बबीता रानी वर्मा, जनक सिंह, वीरेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी अमलेश कुमार और आरक्षी अशोक कुमार भी सम्मानित हुए।
हापुड़ से उपनिरीक्षक (सशस्त्र पुलिस) चांदवीर सिंह, वीरेंद्र प्रसाद, जयवीर सिंह, विनोद कुमार को पदक मिले। निरीक्षक (नागरिक पुलिस) ओमप्रकाश सिंह, अजय कुमार और उपनिरीक्षक अशोक कुमार राघव, कृष्णपाल सिंह, अनोखेपुरी, उपनिरीक्षक रविंद्र सिंह चौहान, बालेंद्र सिंह, मुख्य आरक्षी ओमवीर सिंह, जंडेल सिंह, अजय कुमार, सुशील कुमार यादव, सरफराज अहमद और मनोज कुमार, मुख्य आरक्षी राकेश कुमार गौतम, पपिंदर कौर, प्रतिपाल, भगत सिंह, कुमारी अंजू, मानवेंद्र शर्मा, वरिंदर कुमार, वीरेंद्र सिंह और दिनेश सिंह को उत्कृष्ट सेवा सम्मान पदक मिला।
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