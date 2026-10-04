Meerut News: साइबर ठगों ने हेड कांस्टेबल के खाते से उड़ाए 58 हजार

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। साइबर ठगों ने कोतवाली थाना क्षेत्र में डायल-112 पर तैनात हेड कांस्टेबल अलीगढ़ निवासी चंद्रपाल सिंह के यूपीआई को हैक कर खाते से 58 हजार रुपये उड़ा दिए। पीड़ित के मुताबिक उसने न तो किसी संदिग्ध लिंक पर क्लिक किया और न ही किसी के साथ ओटीपी व गोपनीय जानकारी साझा की। 26 सितंबर को खाते से पैसे कटने का मैसेज आने पर ठगी की जानकारी हुईअलीगढ़ के खैर क्षेत्र निवासी हेड कांस्टेबल चंद्रपाल सिंह ने शनिवार को थाने पर प्राथमिकी दर्ज कराई। बताया कि वह वर्तमान में डायल-112 में तैनात हैं। 26 सितंबर को उनके बैंक ऑफ बड़ौदा के खाते से साइबर ठगों ने यूपीआई के माध्यम से 58 हजार रुपये निकाल लिए। मोबाइल पर खाते से रकम निकाले जाने की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत दर्ज कराई। इसके साथ ही उन्होंने थाना कोतवाली की साइबर हेल्प डेस्क पर भी मामले की जानकारी दी।साइबर शिकायत के बाद करीब 10 हजार रुपये होल्ड कर दिए। हेड कांस्टेबल का कहना है कि उसे खाते से पैसा बचाने संबंधी मैसेज जरूर मिला था, लेकिन उसने किसी लिंक को नहीं खोला था और न ही अपनी बैंकिंग या यूपीआई से जुड़ी कोई जानकारी किसी को दी थी।सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि साइबर टीम की मदद से रकम के ट्रांजेक्शन और संबंधित खातों की पड़ताल की जा रही है।