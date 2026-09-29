Meerut News: शिविर में 52 दिव्यांग बच्चों की जांच

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रोहटा। ब्लॉक संसाधन केंद्र रोहटा पर मंगलवार को समेकित शिक्षा के तहत दिव्यांग बच्चों के लिए मेडिकल असेसमेंट कैंप लगाया गया। कैंप का शुभारंभ जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी आशा चौधरी और खंड शिक्षा अधिकारी ने किया। जिला समन्वयक राजेश कुमार की देखरेख में चिकित्सकों की टीम ने कैंप में पहुंचे बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण किया। कैंप में 52 दिव्यांग बच्चों ने प्रतिभाग किया। जांच के दौरान 16 बच्चों के यूडीआईडी कार्ड बनाए गए। तीन बच्चों को बेहतर उपचार और जांच के लिए रेफर किया गया। चिकित्सकों और विभागीय अधिकारियों ने बच्चों के अभिभावकों को आवश्यक जानकारी दी। इस दौरान मानसिक समस्याओं से जूझ रहे लोगों के लिए संचालित हेल्पलाइन नंबर 14416 के संबंध में भी जानकारी दी गई।