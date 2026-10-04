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Meerut News: 350 मरीजों ने जांच कराकर दवाइयां ली

Sun, 04 Oct 2026 09:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 09:17 PM IST
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350 patients underwent check-ups and received medicines.
कस्बा शाहजहांपुर में चिकित्सा शिविर में जांच करने रोगी
किठौर। कस्बा शाहजहांपुर स्थित भवानी डिग्री कॉलेज में सेवा संकल्प अभियान व भाजपा पूर्व विधायक सत्यवीर की प्रेरणा एवं न्यू बर्ग औद्योगिक समूह के सामाजिक दायित्व के अंतर्गत रविवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। शुभारंभ पूर्व भाजपा विधायक सत्यवीर त्यागी के पुत्र प्रदीप त्यागी ने किया।
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शिविर में रक्त परीक्षण, बीपी एवं मधुमेह की जांच, आंखों की जांच, मुंह एवं अन्य कैंसर की जांच व महिला डॉक्टरों के परामर्श के साथ दवाइयां वितरित की गई। 350 मरीजों ने शिविर में रोग से संबंधित जांच कराते हुए मुफ्त दवाइयां तथा चश्मा लिया। 290 लोगों ने सीबीसी, 350 लोगों ने शुगर तथा 100 लोगों ने कैंसर स्क्रीनिंग की जांच कराई।
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भाजपा नेता प्रदीप त्यागी ने बताया कि आगामी रविवार को चिकित्सा शिविर भटीपुरा गांव में लगेगा। इस मौके पर भाजपा किठौर मंडल के सभी कार्यकर्ता, शाहजहांपुर नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन वसीउर्रहमान, मास्टर मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक चिराग, फैजी खान, शैलेंद्र शर्मा, अरीब खान, अनिल अग्रवाल, अखिल अग्रवाल, कमल अग्रवाल, नवनीत अग्रवाल, तुषार त्यागी, अरविंद चौधरी आदि मौजूद रहे।

कस्बा शाहजहांपुर में चिकित्सा शिविर में जांच करने रोगी

कस्बा शाहजहांपुर में चिकित्सा शिविर में जांच करने रोगी

कस्बा शाहजहांपुर में चिकित्सा शिविर में जांच करने रोगी

कस्बा शाहजहांपुर में चिकित्सा शिविर में जांच करने रोगी

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