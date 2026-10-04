Meerut News: 350 मरीजों ने जांच कराकर दवाइयां ली

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शिविर में रक्त परीक्षण, बीपी एवं मधुमेह की जांच, आंखों की जांच, मुंह एवं अन्य कैंसर की जांच व महिला डॉक्टरों के परामर्श के साथ दवाइयां वितरित की गई। 350 मरीजों ने शिविर में रोग से संबंधित जांच कराते हुए मुफ्त दवाइयां तथा चश्मा लिया। 290 लोगों ने सीबीसी, 350 लोगों ने शुगर तथा 100 लोगों ने कैंसर स्क्रीनिंग की जांच कराई।भाजपा नेता प्रदीप त्यागी ने बताया कि आगामी रविवार को चिकित्सा शिविर भटीपुरा गांव में लगेगा। इस मौके पर भाजपा किठौर मंडल के सभी कार्यकर्ता, शाहजहांपुर नगर पंचायत अध्यक्ष चेयरमैन वसीउर्रहमान, मास्टर मॉडर्न पब्लिक स्कूल के प्रबंधक चिराग, फैजी खान, शैलेंद्र शर्मा, अरीब खान, अनिल अग्रवाल, अखिल अग्रवाल, कमल अग्रवाल, नवनीत अग्रवाल, तुषार त्यागी, अरविंद चौधरी आदि मौजूद रहे।