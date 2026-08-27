Meerut News: गाड़ी से 26 हजार रुपये गायब, चालक पर झुमका झपटने का आरोप

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दौराला। मछरी गांव के प्रधान की गाड़ी से 26 हजार रुपये गायब होने और चालक द्वारा उनकी पत्नी से मारपीट कर झुमका झपटकर ले जाने का मामला सामने आया है। प्रधान ने आरोपी चालक के खिलाफ थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है।मछरी गांव के प्रधान गुरविंदर ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मटौर गांव निवासी अंशुल उनके यहां गाड़ी चलाता था। 26 अगस्त को वह पुत्रवधू को चिकित्सक के पास ले जाने के लिए गाड़ी लेने पहुंचे। गाड़ी में रखे करीब 26 हजार रुपये गायब थे। उन्होंने अंशुल से रुपये के बारे में पूछा तो वह वहां से भागने लगा। प्रधान की पत्नी ने उसे पकड़ने का प्रयास किया तो आरोपी ने उनके साथ मारपीट करते हुए धक्का दे दिया और भाग निकला। आरोप है कि इस दौरान अंशुल प्रधान की पत्नी के कान का एक झुमका भी झपटकर ले गया। प्रधान ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सीओ दौराला शिव ठाकुर ने बताया कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है।