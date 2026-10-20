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Meerut News: विहिप बजरंग दल बैठक में 235 युवाओं ने ली सदस्यता

Tue, 20 Oct 2026 10:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 20 Oct 2026 10:17 PM IST
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235 youths enrolled as members at a VHP-Bajrang Dal meeting.
फलावदा। बूढ़ा शिव मंदिर प्रांगण में मंगलवार को विश्व हिंदू परिषद (विहिप) और बजरंग दल ने नगर व देहात प्रखंड की बैठक आयोजित की। बैठक में विधि-विधान से शस्त्र पूजन किया गया। विश्व हिंदू परिषद मेरठ प्रांत के मंत्री राजकुमार डूंगर ने मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। डूंगर ने हिंदू समाज को जातिगत विभाजन से सतर्क रहने को कहा। उन्होंने बहन-बेटियों की सुरक्षा के लिए एकजुट होने पर जोर दिया। जिला सह संयोजक अपूर्व रस्तोगी ने हिंदू राष्ट्र अभियान के तहत गांव-गांव संपर्क कर लोगों को संगठन से जोड़ने की बात कही। 235 युवाओं ने संगठन की सदस्यता ग्रहण की। विहिप प्रखंड अध्यक्ष विशाल सैनी, बजरंग दल प्रखंड संयोजक केशव सैनी और गौ रक्षा प्रमुख आयुष कुमार सैनी सहित कई कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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