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Meerut News: बाडम में शिविर में 180 पशुओं का किया उपचार

Mon, 12 Oct 2026 09:02 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 09:02 PM IST
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180 animals treated at a camp in Badam.
रोहटा। क्षेत्र के बाडम गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालक शिविर में जानकारी देते चिकित्सक।
- मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने पशुपालकों की समस्याएं सुनीं, बीमारियों से बचाव के लिए टीकाकरण जारी
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संवाद न्यूज एजेंसी
रोहटा। क्षेत्र के बाडम गांव में पशुपालन विभाग की ओर से पशुपालक शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अतुलजीत सिंह की मौजूदगी में 180 पशुओं का उपचार किया गया। पशुपालकों को कृमिनाशक दवाएं भी वितरित की गईं। साथ ही पशुओं को विभिन्न बीमारियों से बचाने के लिए गांव में टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है।
शिविर में डॉ. सिद्ध नारायण, मनी पारले शर्मा और प्रवीण सैन सहित पशुपालन विभाग के अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। अधिकारियों ने पशुपालकों को पशुओं के स्वास्थ्य, देखभाल और बीमारियों से बचाव के प्रति जागरुक किया।
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मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए कि पशुपालकों की समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए उनका तत्काल संज्ञान लिया जाए और आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। उन्होंने पशुपालकों से पशुओं के बीमार होने पर समय से उपचार कराने तथा टीकाकरण कराने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि पशुपालन विभाग की हेल्पलाइन के टोल फ्री नंबर 1962 पर संपर्क कर पशुपालक अपनी समस्याएं बता सकते हैं और विभागीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। शिविर के आयोजन में ग्राम प्रधान शालिनी त्यागी, प्रधान पति राजीव त्यागी और मोनू का सहयोग रहा।
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