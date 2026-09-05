फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   150 players registered.

Meerut News: 150 खिलाड़ियों ने कराया पंजीकरण

Sat, 05 Sep 2026 07:17 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 07:17 PM IST
विज्ञापन
150 players registered.
सात सितंबर को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में होगी प्रतियोगिता
विज्ञापन

फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। राज्य जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता अंडर 23 और सीनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता सितंबर- अक्तूबर में होनी हैं। इसे लेकर जिला एथलेटिक संघ की ओर से जिला एथलेटिक्स प्रतियोगिता का आयोजन 7 सितंबर को कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया जाएगा। इसके लिए शनिवार शाम 5 बजे तक 150 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया।
जिला एथलेटिक संघ के सचिव अनु कुमार ने बताया कि जिला स्तरीय प्रतियोगिता के आधार पर ही राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए खिलाड़ियों की ऑनलाइन एंट्री खोली गई। शनिवार शाम तक संघ की वेबसाइट WWW.DAASPORT.COM पर 150 खिलाड़ियों ने पंजीकरण किया। प्रतियोगिता जूनियर वर्ग में चार आयु वर्ग होंगे। इसमें अंडर 14, 16, 18 व 20 वर्ष में प्रतियोगिता होगी। सीनियर वर्ग में 23 वर्ष व ओपन पुरुष व महिला वर्ग में प्रतियोगिता होगी। राज्य स्तर की प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग करने के लिए एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की यूआईडी अनिवार्य है, बिना यूआईडी के राज्य स्तर की प्रतियोगिता में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता सुबह 9 बजे से शुरू होगी और सुबह 7 बजे से खिलाड़ियों का मौके पर भी रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।
विज्ञापन


इन स्पर्धाओं में प्रतिभाग करेंगे एथलीट
प्रतियोगिता में अंडर 16 वर्ग में 60 मीटर, 80 मीटर बाधा दौड़, लॉन्ग जंप, हाई जंप, शॉट पुट, भाला फेंक इवेंट रहेंगे। अंडर 18 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 1000 मीटर, 5000 मीटर पैदल चाल, 110 मीटर बाधा दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक इवेंट रहेंगे। अंडर 20 में 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मी, 800 मी, 1500, 3000 मी, 5000 मी, 5000 मीटर रेस वाक, 110 मीटर बाधा दौड़, 400 मी बाधा, 3000 मीटर स्टीपल चेज, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हैमर थ्रो होंगे। अंडर 23 में 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500, 3000 मी, 5000 मी, 20 किमी पैदल चाल, 100 व 400 मीटर बाधा दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, भाला फेंक, हैमर थ्रो इवेंट होंगे। ओपन (पुरुष व महिला) वर्ग में 100 मी, 200 मी, 400 मी, 800 मी, 1500 मी, 3000 मी, 5000 मी, 20 किमी पैदल चाल, 110 मी बाधा दौड़, 400 मीटर बाधा दौड़, 3000 मी स्टीपल चेज, हाई जंप, लॉन्ग जंप, ट्रिपल जंप, शॉट पुट, डिस्कस थ्रो, भाला फेंक, हैमर थ्रो आदि इवेंट होंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed