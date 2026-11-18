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सोमवार को विधि-विधान से अखंड रामायण पाठ का शुभारंभ हुआ। मंगलवार को मंत्रोच्चार और जयकारों के बीच भव्य कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में गांव की महिलाओं, युवतियों ने बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया।पारंपरिक परिधान में सजी महिलाएं सिर पर कलश धारण कर भक्ति गीतों एवं जयकारों के साथ यात्रा में शामिल हुईं। कलश यात्रा शनि देव मंदिर से प्रारंभ होकर पश्चिम पूरा, चटिया, पूरब का पूरा, यादव बस्ती सहित ग्राम पंचायत के विभिन्न पुरवों से होते हुए पुनः मंदिर परिसर पहुंची।कलश यात्रा के समापन के बाद मंदिर परिसर में वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यज्ञ एवं हवन हुआ। इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें क्षेत्र के बड़ी संख्या में लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस अवसर पर बृजेश चौहान, छविभान, धर्मेंद्र, बृजेश, संतोष, श्रीकांत, नरेंद्र चौहान, विनय चौहान, विनोद, शैलेश, रघुनाथ, अशोक, फौजदार एवं अरुण सहित काफी संख्या में ग्रामीण एवं श्रद्धालु उपस्थित थे।