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समिति के डॉ. रमेश शर्मा, आनंद गुप्ता, विनोद गुप्त, प्रमोद कुमार गुप्ता एवं अजय मिश्र ने श्री सुंदरकांड का संगीतमय पाठ कर पूरे मंदिर परिसर के वातावरण को पूरी तरह भक्तिमय बना दिया। कार्यक्रम के दौरान बब्बन सिंह ने अपनी सुमधुर आवाज में लोकप्रिय भजन प्रस्तुत कर उपस्थित श्रोताओं को पूरी तरह भावविभोर कर दिया। सुंदरकांड पाठ और भजनों के उपरांत विधि-विधान के साथ हनुमान जी की आरती की गई।भगवान को भोग अर्पित करने के बाद उपस्थित श्रद्धालुओं में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस दौरान समिति के प्रमुख डॉ. राम गोपाल गुप्ता ने कहा कि श्री हनुमान जी महाराज के चरित्रों का गुणगान करने से मनुष्य के जीवन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं।श्री हनुमान जी बल, बुद्धि और विद्या के सागर हैं तथा थोड़ी-सी भक्ति और श्रद्धा से ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अपनी असीम कृपा बरसाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि श्री हनुमान जी का जीवन त्याग, समर्पण, विनम्रता और प्रभु भक्ति का अनुपम उदाहरण है।उनके चरित्र का स्मरण एवं अनुसरण करने से मनुष्य को जीवन में शक्ति, साहस और सद्बुद्धि प्राप्त होती है। इस धार्मिक आयोजन में मुख्य रूप से विजय प्रताप सिंह, वीरेंद्र गुप्ता, पंकज राजभर, अनिल शर्मा, रघुनाथ चौहान, राजेश क्षितिजा, जे.एन. सिंह, श्रीराम लोहिया, जयकृष्ण उपाध्याय, अवधेश गुप्ता, जनार्दन गुप्ता उपस्थित रहे।