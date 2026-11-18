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उर्स के दौरान कव्वालों ने अपने कलाम और सूफियाना कव्वालियों से महफिल में समा बांध दिया। कव्वालियों को सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग देर रात तक डटे रहे। कव्वालों ने एक से बढ़कर एक सूफियाना कलाम पेश कर जायरीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। महफिल में मौजूद लोगों ने तालियों के साथ कव्वालों की हौसला अफजाई की।दो दिवसीय उर्स के दौरान पहले दिन चादरपोशी की रस्म में बड़ी संख्या में जायरीन और अकीदतमंद शामिल हुए। उर्स में आने वाले जायरीन के लिए आयोजन समिति की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई थीं, जिससे मुंबई कोलकाता वाराणसी नागपुर गाजीपुर मऊ आजमगढ़ आदि बाहर से आने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। आयोजन के दौरान बुजुर्गों, युवाओं और बच्चों में खासा उत्साह देखने को मिला। उर्स के समापन पर अकीदतमंदों ने एक-दूसरे को मुबारकबाद दी। पूरे कार्यक्रम में आपसी सौहार्द और भाईचारे की मिसाल देखने को मिली। दो दिवसीय उर्स में उमड़ी जायरीन की भीड़ से पूरा क्षेत्र गुलजार रहा। इस मौके पर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी वैभव सिंह ने व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए थे।