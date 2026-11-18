विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

कार्यक्रम में संस्थान के वैज्ञानिक डाॅ. वेद प्रकाश राय ने किसानों को गुणवत्तायुक्त बीज, खेतों में बीज उत्पादन एवं बीज गुणन तकनीक, फसल विविधीकरण तथा टिकाऊ कृषि पद्धतियों की जानकारी देते हुए कहा कि बेहतर उत्पादन के लिए गुणवत्तायुक्त बीज और वैज्ञानिक खेती को अपनाना आवश्यक है।डॉ. अंकित ने रासायनिक उर्वरकों के संतुलित उपयोग की आवश्यकता बताते हुए उनके असंतुलित प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के बारे में विस्तार से प्रकाश डाला।मृदा परीक्षण के लिए वैज्ञानिक विधि से खेत का नमूना लेने का प्रदर्शन भी किया। डाॅ. चन्नकेशव सी. ने गेहूं और सरसों की फसलों में बीज जनित रोगों से बचाव के लिए रासायनिक बीजोपचार के महत्व और उसकी उपयोगिता के बारे में किसानों को बताया।कार्यक्रम में मृदा परीक्षण के आधार पर उर्वरकों के इस्तेमाल के साथ गोबर की खाद, कंपोस्ट, हरी खाद, फसल अवशेष और जैव उर्वरकों के समन्वित उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। संवादात्मक सत्र में किसानों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए उन्हें वैज्ञानिक तकनीकों और टिकाऊ कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रेरित किया गया।