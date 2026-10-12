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Mau News: घरेलू विवाद से नाराज युवक नदी में कूदा

Mon, 12 Oct 2026 01:39 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 01:39 AM IST
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Upset over a domestic dispute, a young man jumped into the river.
नदी में डूबने से लापता फाइल आकाश गोंड। फाइल फोटो
मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली के मड़हापट्टी गांव निवासी आकाश गोंड़ (19) ने घरेलू विवाद से नाराज होकर रविवार की दोपहर पुल तमसा नदी में छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाकर उसे रोकने का प्रयास किया। लेकिन वह नहीं रुका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने नाविकों और गोताखोरों की मदद से तलाश अभियान शुरू कर दिया।
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भाई विशाल गोड़ ने बताया कि आकाश इंटरमीडिएट और आईटीआई पास है। आजीविका के लिए गांव के पास ही गुमटी में चाय-पकौड़ी की दुकान करता है। एक जून को उसकी शादी हुई है। रविवार को उनकी पत्नी की मौसी घर आई थीं। घरेलू विवाद में बहस के दौरान पत्नी की मौसी ने आकाश को डांट दिया था, जिससे क्षुब्ध होकर वह घर से निकल गया और पुल से नदी में कूद गया। कोतवाल केके वर्मा ने बताया कि युवक की तलाश गोताखोरों की मदद से कराई जा रही है। अभी तक उसका कुछ पता नहीं चल पाया है। आवश्यकता पड़ने पर एनडीआरएफ की टीम बुलाई जाएगी।
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