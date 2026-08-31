Mau News: लखनऊ में स्वदेशी व्यापारी कुंभ में जाएंगे दो सौ व्यापारी

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संगठन की दोहरीघाट, घोसी, मुहम्मदाबाद, रतनपुरा, कोपागंज और पिपराडीह शाखाओं से करीब दो सौ व्यापारी कुंभ में शामिल होंगे। जिलाध्यक्ष डॉ. रामगोपाल गुप्त ने कहा कि संगठन लगातार व्यापारियों की समस्याओं को शासन-प्रशासन तक पहुंचाने और उनके समाधान के लिए संघर्षरत है।मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार द्वारा व्यापारियों के सम्मान में सकारात्मक कदम उठाए गए हैं। साथ ही, व्यापारियों के हित में कई मांगें भी रखी गई हैं। जिलाध्यक्ष ने कहा कि मऊ जनपद की दोहरीघाट, घोसी, मुहम्मदाबाद, रतनपुरा, कोपागंज तथा पिपराडीह शाखाओं से करीब दो सौ व्यापारियों का दल लखनऊ के डॉ. भीमराव आंबेडकर सभागार में आयोजित स्वदेशी कुंभ में भाग लेगा।बैठक में शामिल होने वाले नए सदस्यों अजय सर्राफ, सूर्यांश सर्राफ, शफीक अहमद, वीरेंद्र कुमार, अतुल गुप्ता, शाहिद आदि का करतल ध्वनि से स्वागत किया गया। बैठक को जिला महामंत्री कन्हैया लाल जायसवाल, युवा संगठन के जिला महामंत्री महातम यादव, सुभाष कन्नौजिया और एकबाल अहमद आदि ने संबोधित किया।इस अवसर पर कृष्ण गोपाल बरनवाल, सुरेंद्र गुप्ता, हाजी अनवर अली, हाजी जावेद तरफदार, हाजी इफ्तेखार अहमद आदि रहे।