Mau News: सिटी न्यूज
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
Updated Thu, 08 Oct 2026 11:33 PM IST
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जिले में आज के कार्यक्रम :
1. हॉकी का फाइनल : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच। सुबह 9 बजे
2. परेड : पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड का आयोजन। सुबह 10 बजे
3. परिनिर्वाण दिवस : जिले के विभिन्न स्थानों पर बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे
4.बैठक : नगर के अलाउद्दीनपुरा स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारियों की बैठक। दोपहर 1 बजे
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1. हॉकी का फाइनल : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच। सुबह 9 बजे
2. परेड : पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड का आयोजन। सुबह 10 बजे
3. परिनिर्वाण दिवस : जिले के विभिन्न स्थानों पर बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे
4.बैठक : नगर के अलाउद्दीनपुरा स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारियों की बैठक। दोपहर 1 बजे