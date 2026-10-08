Mau News: सिटी न्यूज

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1. हॉकी का फाइनल : जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में राज्य स्तरीय जूनियर बालिका हॉकी प्रतियोगिता का फाइनल मैच। सुबह 9 बजे

2. परेड : पुलिस लाइन में शुक्रवार परेड का आयोजन। सुबह 10 बजे

3. परिनिर्वाण दिवस : जिले के विभिन्न स्थानों पर बीएसपी के संस्थापक कांशीराम के परिनिर्वाण दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन। सुबह 10 बजे

4.बैठक : नगर के अलाउद्दीनपुरा स्थित व्यापार मंडल कार्यालय पर व्यापारियों की बैठक। दोपहर 1 बजे

जिले में आज के कार्यक्रम :